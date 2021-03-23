Візерунчастий місток між минулим і сьогоденням. Народні майстрині взялися відтворювати старовинні узори вишиванок відомих українців. Уже реконструювали сорочки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Про нове життя вишиванок - далі в сюжеті.

Ось така дитяча сорочка називається льоля - це копія вбрання, що його для свого небожа підготувала Леся Українка.

Оксана Константинівська, старша наукова співробітниця музею видатних діячів української культури:

Ми бачимо у столику фрагменти одягу, які були вишиті Лесею Українкою. Знаємо, що в шість рочків Лесі бабуня подарувала ниточки, гольничок. І це була найцінніша для неї іграшка.

Саме такі стародавні вишиванки - цілі сорочки, і навіть просто мережки на комірцях, рукавах чи подола нині відтворюють українські мисткині з різних куточків країни. Олена Футкіна за останній рік реконструювала три такі сорочки: Максима Рильського, Ізидори - сестри Лесі Українки, і акторки Марії Заньковецької.

Олена Футкіна, вишивальниця:

Всі ці сорочки відтворюються на сучасних, дуже тонких тканинах. Це викликає деякі складнощі. Досить важко перенести деякі народні шви, такі як врізування, на дуже тонкі нерівномірні сучасні тканини.

Оксана Константинівська, старша наукова співробітниця музею видатних діячів української культури:

Фрагменти одягу, як, наприклад, комірці, які стали популярними в середині 19 сторіччя, як символ нової жінки, це були слухачки вищих жіночих курсів.

Проєкт "Вишивка в одязі видатних українців" - триває вже рік. Організатори Кажуть: це прекрасна ідея повернути українців до їхньої культурної спадщини.

Там застібка цікава. Тому що всі панські сорочки. Вони всі мають застібку. Обов'язково. Вони застібалися, бо носилися вже як блузки.

Давні узори для оздоблення вишивальниці шукають у фондах вітчизняних музеїв. В деяких збереглись сорочки повністю, в інших лише окремі елементи. А загальний вигляд вбрання майстрині відтворюють уже за світлинами.

Тетяна Зез, організаторка проєкту "Вишивка в одязі видатних українців":

Над відтворенням орнаменту працює у нас команда: фотограф, власне, і схеми у нас робить тернополянка Вікторія Кривоніс, яка є засновницею школи борщівської сорочки. Вона нам робить схеми. Схеми відтворюються по якісних фотографіях.

За рік мисткині реконструювали 23 вишиванки. Серед них - сорочки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Старицького, Дмитра Яворницького, Івана Франка, Максима Рильського, Марії Заньковецької, Миколи Садовського.

Світлини одягу зібрали в окремий альбом: кожен параграф містить опис експонату, оригінальний музейний знімок фото та фото відтвореного виробу, а також схему вишивки. Видання можна купити. А готові вишиванки вже замовили з Канади, Америки, Італії, Британії.