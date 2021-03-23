Сотрудники киевской таможни перехватили посылку с партией крупных бриллиантов из США. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

По декларации в посылке, отправленной в Днепр из американского Балтимора, должен был находиться только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США. Во время проверки посылки на сканере таможенники заметили посторонние предметы, не указанные в документах.

Вскрыв пакет, они обнаружили 5 крупных ограненных камней разных оттенков массой от 0,18 до 3,02 карата. Цвета - от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, имели характерные для бриллиантов обозначения.

По заключению экспертов, в Днепр отправили ограненные алмазы (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс. грн или $10 700.

Самый крупный бриллиант имеет насыщенный коричневый цвет, его масса - 3,02 карата, размер 10,58×7,68 мм, в огранке Овал-57. Стоимость такого камня - $5,5 тыс.

Остальные камни - в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, которые можно заметить только под микроскопом.

По международным правилам пересылать драгоценные камни почтой через границу без объявленной ценности и декларирования запрещено. Таможенники составили протокол о нарушении (ст. 472 и ст. 473 Таможенного кодекса) и изъяли бриллианты.

Напомним, что в начале марта киевские таможенники перехватили на границе усыпанный бриллиантами крест. Эксклюзивное украшение от Theo Fennell пытались ввезти в Украину как дешевую бижутерию.