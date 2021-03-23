Спасенный мужчина находится в одной из киевских больниц/ фото: Нацполиция

На станции "Дворец Спорта" в столичном метрополитене сотрудник полиции Александр Рашевский провел успешную реанимацию пассажира, у которого случился сердечный приступ.

К правоохранителям обратилась работница подземки, рассказав, что один из пассажиров потерял сознание на платформе. Полицейский оперативно среагировал на экстренную ситуацию и спустился до места события с дефибриллятором, который грамотно использовал до приезда медиков.

Спасибо полицейскому за то, что так быстро сориентировался и за то, что хорошо учился! А также благодарим инструкторам наших правоохранителей!

Отмечается, что в настоящее время спасенный мужчина находится в одной из киевских больниц, его жизни ничего не угрожает. Сам правоохранитель не считает свой поступок героическим, а говорит, что это является обязанностью всех полицейских.

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