В Николаеве депутат выстрелил в мужчину [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 22 марта, около 21:20 в Первомайском районе Николаевской области между депутатом одной из ОТГ и четырьмя местными жителями произошел конфликт из-за замечания за спиленное дерево. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В результате мужчина выстрелил в ногу 44-летнего жителя района. Происшествие произошло около 21:20 возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку от поселка Бандурка.
По данному факту отделением дознания проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Пистолет изъят.
В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидаются заключения специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
Как ранее сообщалось, в Берлине неизвестные открыли стрельбу по офису одной из политических партий. В результате кровавой стрельбы пострадали несколько человек.
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