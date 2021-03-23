В понедельник вечером, 22 марта, около 21:20 в Первомайском районе Николаевской области между депутатом одной из ОТГ и четырьмя местными жителями произошел конфликт из-за замечания за спиленное дерево. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В результате мужчина выстрелил в ногу 44-летнего жителя района. Происшествие произошло около 21:20 возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку от поселка Бандурка.

По данному факту отделением дознания проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Пистолет изъят.

В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидаются заключения специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Как ранее сообщалось, в Берлине неизвестные открыли стрельбу по офису одной из политических партий. В результате кровавой стрельбы пострадали несколько человек.

Читайте также, в центре города Нэшвилла (США), прогремел жуткий взрыв автомобиля на одной из улиц. В результате мощного взрыва были повреждены десятки зданий, а также - ранены, как минимум, три человека

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.