В Черновцах у медработника лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию после иммунизации препаратом Covishield. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Черновицкой области.

В настоящее время официальной версией заболевания врача является то, что женщина инфицировалась до получения прививки от COVID-19, однако симптомы инфекции проявились позже.

Отмечается, что представители департамента отметили, что заболеть COVID-19 можно и после вакцинации, так как она не дает 100% защиты от заражения коронавирусом. Известно, что получение вакцины позволяет организму избежать тяжелого течения COVID-19 и перенести заболевание в легкой или средней форме без госпитализации.

Читайте также, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом после вакцинации. У него был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре он сможет вернуться к работе.

Кроме того, с начала пандемии в Украине официально зарегистрировано почти 1400 случаев повторного заражения коронавирусом. Те, кто переболел COVID-19, определены в электронной системе эпидемиологического учета как "выздоровевшие".

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