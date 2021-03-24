Украинский производитель ИФА-систем "Эквитестлаб" подаст иск в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации к государственному учреждению "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины" (ИПАГ) и к сотруднику Лаборатории иммунологии этого института Борису Донскому. Об этом компания заявила на официальной странице в Facebook, передают "Українські новини".

"Прибегнуть к такому шагу компанию вынудили публичные безответственные заявления сотрудника ИПАГ о том, что тест-системы ТМ EQUI на проведение ИФА для диагностики COVID-19 якобы не соответствуют заявленным производителем "Эквитестлаб" показателям качества. Такую информацию Борис Донской как должностное лицо Института обнародовал в СМИ, утверждая, что он провел на базе Лаборатории соответствующее исследование", – говорится в релизе "Эквитестлаб".

Как заявляют в компании, вместе с тем "Эквитестлаб" прошел необходимую сертификацию системы управления качеством ИФА-наборов и имеет положительные отзывы о подтверждении качества тест-систем ИФА для диагностики COVID-19.

По информации производителя, руководство института ПАГ игнорирует законные требования предоставить доступ к информации об этом исследовании и не смогло подтвердить проводилось ли оно официально. Поэтому, по мнению "Эквитестлаб", в действиях Бориса Донского усматривается конфликт интересов и ангажированность, а обнародованные им от имени Института данные о так называемом исследовании являются сомнительными с точки зрения их валидности.

Ведь, как отмечает компания, подобные верификационные исследования по заказу с оплатой проводят испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025. Лаборатория иммунологии ИПАГ не указана в перечне Национального агентства по аккредитации Украины как испытательная в соответствии с этим стандартом.

"Кроме того, ИПАГ, по данным системы Prozorro, еще с сентября 2020 года, за государственные деньги напрямую массово закупает тест-системы ИФА для диагностики COVID-19 у одного из других украинских производителей. А уже в феврале 2021 года сотрудник Лаборатории ИПАГ заявил в СМИ, что при сравнительном исследовании с контрольными образцами (панель по которой проверяется качество тест-систем) тест-системы только этого украинского производителя давали корректный результат. И якобы у всех других производителей ИФА-наборы показали высокую ошибку", – сообщают в "Эквитестлаб".

Производитель тест-систем с сожалением констатирует, что руководство института ПАГ отказалось предоставить на адвокатский запрос от имени "Эквитестлаб" какие-либо официальные данные и документы (протоколы) о проведении Борисом Донским на базе указанной Лаборатории соответствующего сравнительного исследования. Также ИПАГ не предоставил ответ о том, как были получены данные контрольные образцы (панель), которые стоят дорого и изготавливаются за рубежом. В системе Prozorro не удалось найти данных об официальной закупке Институтом такой панели.

"Пока ИПАГ не довел обратного, Институт не проводил официального сравнительного исследования тест-систем ИФА на COVID-19 различных производителей, которое можно считать квалифицированным и валидным. А значит Борис Донской мог сделать свои заявления с целью сознательной дискредитации компании "Эквитестлаб" на конкурентном фоне", – отметили в "Эквитестлаб".

Информационно. Украинский производитель "Эквитестлаб" специализируется на разработке и производстве медицинских изделий для диагностики in vitro под ТМ EQUI. В компании внедрена и сертифицирована система управления качеством в соответствии со стандартом ISO 13485, что обеспечивает соответствие ИФА-наборов требованиям Технического регламента относительно медицинских изделий для диагностики in vitro. Производитель имеет все необходимые сертификаты соответствия.

Компания поставляет продукцию в клинические диагностические лаборатории государственного и частного сектора. Надежность и высокое качество тест-систем для ИФА ТМ EQUI подтверждена ведущими специалистами отрасли лабораторной диагностики, о чем свидетельствуют положительные отзывы от них.

В 2019 году "Эквитестлаб" получил награду от независимого института Всеукраинского отраслевого аналитического центра за весомый вклад в развитие отрасли.