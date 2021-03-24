В Украине полным ходом идет деиндустриализация. С начала года вновь возобновилось падение промышленного производства. За январь-февраль 2021 года объемы выпуска промышленной продукции сократились на 4,2%. Причем больше всего кризис проявился в легкой и пищевой промышленности – отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Об этом заявил в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Цены растут, рабочие места сокращаются, люди вынуждены массово выезжать за рубеж в поисках хотя бы сезонных заработков. Но власть не реагирует на ситуацию. Кабинет министров на своих заседаниях рассматривает какие угодно вопросы, кроме тех, которые действительно необходимы стране", – сказал Юрий Бойко.

В частности он отметил, что власть с удовольствием вводит новые запреты, делит государственное имущество между разными ведомствами и раздает циркуляры.

"Команда Шмыгаля заставляет граждан носить маски в парках и скверах, но не в состоянии разработать меры по поддержке отечественных производителей. Устанавливает, сколько людей может ездить в маршрутках и автобусах, но второй год этот коллектив не в состоянии разработать Программу деятельности правительства, которую мог бы одобрить парламент. Зато Кабинет министров, который не знает, как обеспечить развитие страны, собирается заставить готовить стратегические планы развития не только регионы, но даже села и поселки", – подчеркнул народный депутат.

Юрий Бойко считает, что это бесконечное бюрократическое шоу необходимо прекратить.

"С этим составом Кабинета министров страна никогда не сможет выбраться из кризиса. Парламент должен, наконец, проявить ответственность и отправить это правительство в отставку, пока оно окончательно не развалило экономику Украины", – акцентировал политик.

По словам Юрия Бойко, необходимо срочно принимать решения, направленные на поддержку украинской промышленности.

"Все страны мира, не стесняясь, защищают своих производителей. Этим путем должна идти и Украина. Надо дать простор и гарантии безопасности отечественным и иностранным инвестициям. Парламент обязан внести изменения в процедуру государственных закупок и предусмотреть, чтобы все товары и услуги, за которые платят из бюджета, обязательно имели отечественную составляющую, и не ниже 50% в перспективе. Отечественные предприятия получат преференции и смогут сохранить сотни тысяч рабочих мест, импортеры будут обязаны локализовать производства и открывать новые вакансии для украинцев", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".