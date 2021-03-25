В офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в котором находятся приемные семи депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы, СБУ и ОГП проводят обыск.

Данный обыск формально связан с деятельностью Общественного движения "Украинский выбор" и событиями 2014 года, но по факту является попыткой запугать оппозиционных политиков, представляющих наиболее влиятельную и рейтинговую партию в Украине.

В суд за санкцией на обыск обратилось руководство Офиса генерального прокурора, хотя руководству ОГП достоверно известно, что офиса "Украинского выбора" в этом здании как такового нет, но в нем находятся приемные народных депутатов и офис партии.

Зеленский и его окружение, вставшие на путь узурпации власти и политических репрессий, стремятся свести счеты с политическими оппонентами. Для этого власть идет на крайние меры – от введения антиконституционных санкций и незаконного закрытия каналов до фабрикации уголовных дел и фальсификации доказательств.

Расцениваем проведение обысков в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" как незаконные и противоправные действия, направленные на подавление инакомыслия.

Голословные обвинения оппозиции, санкции, обыски ‒ это месть за нашу принципиальную позицию по отстаиванию интересов украинского народа. Власти, которая провалила борьбу с эпидемией, ценами и тарифами, не смогла обеспечить мир на Донбассе и вывести из нищеты украинские семьи, остается только давить и угрожать свои оппонентам.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о политических репрессиях против единственной системной парламентской оппозиции, оппозиционных народных депутатов и общественных организаций. Попытки дискредитировать оппозиционное движение и дестабилизировать работу ведущей оппозиционной партии надуманными обвинениями обречены на провал.

Несмотря на угрозы и попытки запугивания, мы будем бороться за интересы украинцев. Будем защищать нашу позицию в судах, отстаивать украинскую демократию и добиваться мира.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"