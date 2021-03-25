На Донбассе обстреляли Светлодарск [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, вооруженные формирования России обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Отмечается, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.
Обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Светлодарск. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Ни один украинский военный не пострадал.
Украинская сторона СЦКК уведомила ОБСЕ о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований России и ее наемников.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что новый план мирного урегулирования на Донбассе, разработанный Украиной, Францией и Германией, направлен в Москву. Ответа от российской стороны пока не было.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что возвращение оккупированных районов Донбасса под власть Украины возможно исключительно политико-дипломатическим путем.
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