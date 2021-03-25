В четверг, 25 марта, вооруженные формирования России обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Отмечается, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Светлодарск. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК уведомила ОБСЕ о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований России и ее наемников.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что новый план мирного урегулирования на Донбассе, разработанный Украиной, Францией и Германией, направлен в Москву. Ответа от российской стороны пока не было.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что возвращение оккупированных районов Донбасса под власть Украины возможно исключительно политико-дипломатическим путем.