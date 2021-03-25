25 березня 2021 року Службою безпеки України була оприлюднена недостовірна та дискредитуюча інформація про нібито протиправну діяльність громадської організації "Український вибір", керівництва та учасників руху.

Крім того, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23 березня 2021 року слідчі Головного управління СБ України в АР Крим в офісі партії "Опозиційна платформа ‒ За життя", в якому знаходяться приймальні народних депутатів України від цієї політичної сили, в тому числі голови Політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, народних депутатів Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича, Іллі Киви, провели обшук. Мотивом для такого обшуку став формальний збіг адреси реєстрації громадського руху "Український вибір" з адресою реєстрації політичної партії: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23-Б.

Враховуючи незаконність дій представників правоохоронного органу, огульність та надуманість звинувачень на адресу "Українського вибору" та його керівництва з боку Служби безпеки України, а також триваючий політичний тиск на представників опозиційної партії, наголошуємо наступне.

1. Стосовно тверджень СБУ про нібито підтримку учасниками ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" анексії півострова та "імітування" ліквідації 210 осередків, які знаходились на півострові

Громадська організація "Український вибір", її учасники послідовно здійснюють свою діяльність у рамках правового поля, виходячи зі статутних положень, дотримуючись Конституції та законів України, відстоюють суверенітет України, в тому числі її невід’ємної складової – Автономної Республіки Крим.

З початком кримських подій частина відокремлених підрозділів організації в АРК утратила зв'язок з "Українським вибором" і відповідні заходи реагування були вжиті керівними органами організації.

Натомість на адресу громадської організації "Український вибір" надійшов лист від громадської організації "Громадський Рух "Український вибір" ‒ За рідний Крим" від 24 березня 2014 року № 13/1-УК, яким повідомлено про припинення діяльності Територіальної Ради Громадського руху "Український вибір" в Автономній Республіці Крим (протокол зборів № 5 від 22 березня 2014 року).

На засіданні Виконавчого комітету Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" (протокол № 22 від 7 травня 2014 року) прийнято рішення про ліквідацію 210 відокремлених підрозділів громадської організації в Автономній Республіці Крим.

Підставою для прийняття відповідного рішення стала ситуація, яка склалася на півострові, коли відокремлені підрозділи організації в АРК припинили організаційно-правовий зв'язок з "Українським вибором", окремі з них увійшли до інших громадських організацій і здійснювали діяльність всупереч Статуту організації та законодавству України.

Повідомлення про ліквідацію відокремлених підрозділів громадської організації "Український вибір" в Автономній Республіці Крим направлено до Печерського районного управління юстиції в м. Києві з доданими 210 повідомленнями за місцем знаходження реєстраційної справи громадського руху (лист від 27 червня 2014 року вих. № 44/27-06).

Дії громадської організації з припинення діяльності відокремлених підрозділів у АРК здійснювались на підставі Протоколу Виконавчого комітету Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" від 7 травня 2014 року № 22 у відповідності з частиною сьомою статті 13 Закону України "Про громадські об'єднання" за місцезнаходженням громадського об'єднання за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

Підтвердженням того, що Міністерству юстиції України було відомо про прийняте рішення громадської організації "Український вибір" щодо ліквідації відокремлених підрозділів в АРК, є лист міністерства від 13 червня 2014 року вих. № 10598-0-33-14/61, відповідно якого вказана інформація направлена до Державної реєстраційної служби України. А це є не чим іншим, як достовірним доказом факту прийняття Виконкомом "Українського вибору" 2014 року рішення про ліквідацію відокремлених підрозділів у АРК.

Таким чином, твердження СБУ про нібито "імітування" та фальсифікацію "Українським вибором" закриття відокремлених підрозділів громадської організації в АРК не відповідають дійсності та спростовуються доданими документами (протокол № 22 від 7 травня 2014 року та супровідний лист від 27 червня 2014 року вих. № 44/27-06, дані журналу реєстрації вихідної кореспонденції).

Крім того, на думку СБУ, таке "імітування" здійснювалось "Українським вибором" для "створення уявної непричетності керівництва ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим". Наголошуємо, що жодна норма законодавства України не зобов’язує громадську організацію ліквідувати свої відокремлені підрозділи в АРК.

Подібні звинувачення знаходяться не лише за межами правового поля, але й за межами здорового глузду та містять ознаки фальсифікації доказової бази у кримінальному провадженні.

2. Щодо причетності членів "Українського вибору" до протиправних дій у АРК

На звернення окремих народних депутатів України (депутатський запит до міністра юстиції України та в.о. генерального прокурора України) щодо причетності представників ГО "Український вибір" у АРК до противоправної діяльності та сепаратизму було надано вичерпну інформацію про невідповідність таких звинувачень дійсності, і викладені у звернені депутатів факти з цього приводу не знайшли свого підтвердження за наслідками перевірки.

Зазначаємо, що 9 травня 2014 року ГО "Український вибір" опублікувала на офіційному сайті заяву Виконкому щодо необхідності збереження територіальної цілісності та єдності України і несприйняття жодних спроб розколу нації, та офіційно було повідомлено, що ГО "Український вибір" свою діяльність на території АРК не здійснює і не проводить та не планує там проводити жодних масових акцій. В основу таких заяв і було покладено рішення Виконкому від 07 травня 2014 року про ліквідацію 210 відокремлених підрозділів громадської організації в Автономній Республіці Крим.

З цього приводу ГО "Український Вибір" 28.05.2014 року за власною ініціативою звернулась до Генеральної прокуратури України та до Міністерства юстиції України за вихідним номерами: №37/28-05, 36/28-05, в яких наголошено, що ГО "Український вибір" з початку кримських подій і до цього часу свою діяльність на території АРК не здійснює, члени Руху та його керівництво ніякої участі в акціях і будь-яких масових заходах з цього приводу не брали. Як зазначалось вище, Міністерство юстиції України та Генеральна прокуратура України отримала інформацію про прийняття рішення.

Ба більше, Міністерство юстиції України направило звернення ГО "Українській вибір" щодо рішення виконавчого комітету до виконання Державної реєстраційної служби України. Отже, ГО "Українській вибір" здійснила всі дії спрямовані на припинення будь-яких відносин з громадськими організаціями АРК і координацією їхньої діяльності не займалась.

28 травня 2014 року Громадська організація "Український вибір" за власною ініціативою направила звернення міністру юстиції України (вих. № 36/28-05) та в. о. генерального прокурора України (вих. № 37/28-05), в яких наголошено, що організація "з початку кримських подій і до цього часу свою діяльність на території АР Крим не здійснює", не проводила і не планує проводити жодних масових акцій на території АРК, тим більше не надавала нікому права використовувати знак – логотип Громадського руху "Український вибір".

Міністерство юстиції України та Генеральна прокуратура України були поінформовані про прийняте рішення Виконавчого комітету "Українського вибору" щодо ліквідації відокремлених підрозділів громадської організації в Автономній Республіці Крим.

Перевіривши звернення ГО "Український вибір" щодо депутатського запиту народних депутатів, Служба безпеки України проінформувала громадську організацію про врахування наданої інформації в роботі підрозділами СБ України (вих. № 5/3/1-н-11-25309 від 8 липня 2014 року). На доручення Генеральної прокуратури України звернення ГО "Український вибір" та депутатський запит народних депутатів України щодо діяльності громадської організації також були предметом перевірки Міністерства внутрішніх справ України (повідомлення Генеральної прокуратури України від 5 червня 2014 року, вих. № 071111-14176-14).

Порушення законності в діяльності Громадської організації "Український вибір", в тому числі на предмет незаконного функціонування відокремлених підрозділів у АРК, з березня 2014 року правоохоронними органами не встановлено, і будь-яка інформація, яка б засвідчувала протилежне, відсутня.

Додатки:

лист громадської організації "Громадський Рух "Український вибір" ‒ За рідний Крим" від 24 березня 2014 року № 13/1-УК;

протокол Виконавчого комітету ГО "Український вибір" № 22 від 7 травня 2014 року, супровідний лист від 27 червня 2014 року, вих. № 44/27-06;

звернення до міністра юстиції України від 28 травня 2014 року, вих. № 36/28-05;

звернення до в. о. генерального прокурора України від 28 травня 2014 року, вих. № 37/28-05;

Лист Міністерства юстиції України від 13 червня 2014 року, вих. № 10598-0-33-14/61;

Лист Служби безпеки України від 8 липня 2014 року, вих. № 5/3/1-н-11-25309;

Лист Генеральної прокуратури України від 5 червня 2014 року, вих. № 071111-14176-14.

Заступник Голови ГО "Український вибір – Право народу",

народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя"

НІМЧЕНКО В. І.