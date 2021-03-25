В НАТО обнародовали главное условие для членства Украины [ Редактировать ]
Для того, чтобы Украина попала в перечень стран-участниц НАТО странам-членам Альянса нужно прийти к общему консенсусу. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в 2008 году во время саммита в столице Румынии Бухаресте было сделано заявление о том, что Украина и Грузия в скором времени обретут членство в НАТО. Известно, что западные партнеры в настоящее время помогают странам в пути до полноправного членства.
Мы помогаем им в проведении реформ в сфере безопасности, укреплении демократического контроля над вооруженными силами, в том, чтобы постепенно приблизиться к стандартам НАТО и приблизиться к членству в Альянсе.
Читайте также, генсек НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении и репрессиях. На саммите в Брюсселе страны НАТО обсуждают меры противодействия России и Китаю, которые названы "главными угрозами безопасности альянса".
Кроме того, в НАТО заявили об увеличении оборонного бюджета. это наибольшее усиление коллективной обороны со времен "холодной войны", накануне в Киеве командующий сухопутных войск НАТО встретился со своим украинским коллегой.
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