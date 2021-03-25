В России упал вертолет - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, в России, в Калининградской области, в акватории Куршского залива, рухнул вертолет КА-32 МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщается, воздушное судно совершало учебный полет.
Инцидент произошел около 21:00. Двоих человек удалось спасти, их на катере доставили на берег. Еще одного ищут спасатели.
Позже Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что найдено тело одного из членов экипажа рухнувшего вертолета.
Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.
Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.
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