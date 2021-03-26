Необходимо безотлагательно принять пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий. И это касается, как малого и среднего бизнеса, так и реального сектора экономики. Это, прежде всего, налоговые льготы, дешевые кредиты, существенная денежная помощь. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Предприятия нужно поддерживать так, как делает вся Европа, - давать деньги, предоставлять налоговые льготы, не допускать дополнительных проверок правоохранительными органами, то есть, давать возможность работать, потому что им и так сейчас тяжело. Но главное - это дать денег через программы, через дешевые кредиты, через бюджетное финансирование", - сказал политик.

В частности, он отметил, что уже год, как страна живет в эпидемическом и экономическом кризисе, а правительство так и не смогло запустить действенные программы по поддержке отечественного производителя.

"Кредитование "5-7-9%" не работает, обещания премьера выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен, люди иначе, как издевательством не называют, а что делать промышленным предприятиям и что вообще будет с экономикой, правительство не волнует", - отметил политик.

Юрий Бойко считает, что при таких условиях решение этих вопросов должен взять на себя парламент, приняв законы, внесенные фракцией ОП-ЗЖ.

"Принятие этих законов позволит предприятиям расширить производство, выйти на новые рынки сбыта, а значит будут создаваться рабочие места с достойной заработной платой, а, благодаря налоговым отчислениям от работающих предприятий, будут повышаться пенсии, и курс гривны будет стабильным. Нужно развивать собственную промышленность. Именно это является условием развития страны, а не постоянные кредиты, которые набирает нынешняя власть", - подчеркнул Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".