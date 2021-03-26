На Кубке мира в словенском городе Планица норвежский прыгун с трамплина на лыжах Даниель-Андре Тенде на скорости более 100 км/ч закрутился в воздухе и упал. Об этом страшном инциденте сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

В момент инцидента 27-летний спортсмен совершил роковую ошибку при выполнении прыжка на разминке последнего этапа турнира в сезоне 2020/2021 годов. Медики экстренно госпитализировали мужчину после получаса оказания первой помощи.

Отмечается, что до медучреждения в столице Любляне спортсмена доставил вертолет, там врачи приняли решение о введении его в искусственную кому. В настоящее время за его состоянием пристально следят.

Читайте также, в швейцарских Альпах при сходе снежной лавины трагически погибла экс-чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски. В момент трагедии девушка вместе со своими друзьями спускалась на лыжах со склона горы в кантоне Ури.

Кроме того, 16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла во французских Альпах. В 2019 году Дуади завоевала золото на чемпионате мира по скалолазанию среди юниоров, она считалась восходящей звездой этого опасного вида спорта.

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