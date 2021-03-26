Таиланд откроется для туристов: названо важное условие [ Редактировать ]
Источник: Bloomberg
Иностранные туристы, которые привились от COVID-19, с 1 июля смогут прибыть на остров Пхукет в Таиланде без пребывания на карантине. Об этом заявил министр туризма и спорта королевства Пхипат Ратчакитпракарн, сообщает Bloomberg.
До возобновления туристического потока на Пхукете планируют привить не менее 70% жителей. Среди местного населения власти распределят 930 тыс. доз вакцин от коронавируса.
Популярный курортный остров откроется для вакцинированных иностранцев на три месяца раньше, чем другие регионы Таиланда. После того как сценарий будет опробован на Пхукете, его планируют распространить на остров Самуй и другие территории королевства, популярные среди туристов.
С 1 апреля власти Таиланда сократят срок карантина для прибывающих в страну с 14 до 10 дней. Для вакцинированных от коронавируса иностранцев период обязательного пребывания на карантине будет сокращен до 7 дней. Прививка должна быть сделана не позднее, чем за 14 дней до приезда в Таиланд, и не ранее, чем за три месяца до поездки.
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