Киев обратился к ОБСЕ из-за резкого обострения на фронте Источник: Министерство обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с главами стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) после обстрела позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы на Донбассе. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире одного их украинских телеканалов.

Президент и глава Офиса президента проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки" касательно грубого нарушения, в результате которого погибли наши военные.

Киев обратился к ОБСЕ, чтобы провести заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.

Ждем ответа российской стороны... Мы видим, что единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня.

По словам Арестовича, Киев будет добиваться на всех уровнях полного прекращения огня.

Зеленский отреагировал на обострение в Twitter и призвал лидеров "нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Ціна війни – життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів #N4 та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2021

Напомним, что в пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе. Он считает, что "Россия не остановится".