Цена жизни $132 тысячи: родные Алексея просят о срочной помощи после COVID-19 [ Редактировать ]
Родные Алексея Рябенко просят о помощи. Мужчина в октябре прошлого года в тяжелой форме переболел короновирусом, после опасной инфекции его болезнь усугубилась и он находится в тяжелом состоянии.
"Вселенная продолжает испытывать нас на прочность. Мне сложно писать эти строки и просить финансовой помощи, но без вас мы не справимся. COVID-19 - это серьезно и опасно. Так он не прошел бесследно для моего родного и любимого. В октябре 2020 года Алексей в тяжелой форме переболел короновирусом. В следствии чего болезнь дала осложнение на печень", - пишет жена Алексея Алина Панченко в Facebook.
Как сообщают родные, в 2018 у Алексея обнаружили врожденное заболевание - подпеченочную портальную гипертензию - в следствии старого тромбоза воротной вены с кавернозной трансформацией.
"Леша держал на контроле свою болезнь и ничего не предвещало беды. Но ковид внес свои коррективы и врожденное заболевание дало необратимые последствия. С ноября прошлого года мы боролись с последствиями перенесенной болезни, и думали, что вот-вот и все пройдет, этот кошмар закончится... Но ситуация только усугублялась и здоровье Леши ухудшалось", - сообщают родные Алексея.
По словам жены, врачи ставят диагноз - острая печеночная недостаточность, вторичный склерозирующий холангит, портальная билиопатия.
"Мой муж срочно нуждается в пересадке печени. В Украине он стоит в очереди на трупную трансплантацию, но времени ожидать орган нет. Сейчас Леша находится в "Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии". В Беларуси нас экстренно приняли в тяжелом состоянии. Сейчас проводятся необходимые исследования и постановка в очередь на трансплантацию", - говорит Алина.
На данный момент, стоимость операции - 132 тысячи долларов. После чего Алексея ждет дорогостоящее восстановление.
Реквизиты для помощи:
Монобанк: 5375414123279134
Приват: 4149 4993 8540 7372
5168 7520 1115 7867
на имя Рябенко Ольга Петровна (мама Алексея).
Контакты жены Алексея:
телефон - 0 (98) 022 35 71 - Алина Панченко.
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