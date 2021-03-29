Власти Великобритании с 17 мая запретят своим гражданам зарубежные отпуска. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

Заграничные поездки британцам разрешат не раньше августа. Ранее предполагалось, что в правительственном обзоре, который будет представлен 12 апреля, объявят о скорой отмене запрета на отдых за рубежом.

29 марта в Соединенном Королевстве вступает в силу новый закон, который предусматривает штрафы в размере до 5 тысяч фунтов стерлингов для тех, кто попытается покинуть Англию до 30 июня без "веской причины". Источник издания заявил, что даже эта дата сейчас выглядит "очень оптимистично".

Август выглядит как наиболее вероятное время для поездок за рубеж. Будет создана система транспортных коридоров в страны "зеленого списка" с хорошим уровнем вакцинации.

Британская Палата общин в четверг, 25 марта, приняла "дорожную карту" поэтапного выхода из карантина. Предполагалось, что жители Шотландии, Уэльса и Англии смогут ездить в отпуска за границу уже с 17 мая. Напомним, что в Северной Ирландии действуют свои коронавирусные ограничения.

Сейчас в Великобритании действует уже третий по счету локдаун. С 15 февраля всем въезжающим на Туманный Альбион необходимо не только сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед перелетом, но также сдать еще два теста в период обязательной десятидневной изоляции.

Прибывающие должны будут заплатить 1 750 фунтов стерлиенгов ($2 410) за 10-дневное проживание в гостинице.

За несоблюдение данных правил ужесточается ответственность:

при отказе сдавать тест на коронавирус - штраф на сумму до 2 тыс. фунтов ($2,7 тыс.);

при сокрытии от властей информации о посещении страны из группы "повышенного риска" - тюремное заключение на срок до 10 лет.

Власти Великобритании ужесточают правила въезда из-за того, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, созданная вместе с Оксфордским университетом вакцина, практически бесполезна от южноафриканской мутации коронавируса.

Напомним, что 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип COVID-19, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Мутация коронавируса из ЮАР, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также она приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.