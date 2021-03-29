Напав на лікаря сів на 5 років

Напав на лікаря сів на 5 років. У Верховній Раді вирішили радикально підійти до питання захисту медиків від агресивних пацієнтів. Адже поліція фіксує напади на працівників швидкої дедалі частіше. Дійшло до того, що у МОЗ навіть пропонували приставити до них охорону. Та депутати хочуть вчинити інакше.

Що передбачає їхній законопроєкт? І чи здатен він виправити ситуацію? Дізнавалася Юлія Жешко.

Парламент візьметься захищати лікарів. Принаймні так народні депутати анонсують новий законопроєкт, який передбачає зміни до Кримінального кодексу. Йдеться про дві ключові статті. Перша передбачає відповідальність за погрози в бік лікарів. Друга посилить покарання за фізичне насильство щодо медиків і фармацевтів.

Костянтин Варшавський, юрист:

У даному ж випадку, медпрацівників можуть прирівняти до поліції, до суддів. Вони вже мають спеціальний закон, який їх захищає. І тепер відповідальність за нанесення легких тілесних не штраф. Якщо пацієнт нападає може бути до 5 років позбавлення волі.

А захищати медиків є від кого. Прикладів зухвалих нападів на них - безліч. Ми зібрали лише найпоказовіші. Так, у Миколаєві на бригаду швидкої напав нетверезий пацієнт. Перехожі знайшли його непритомного на одній із зупинок міста. Викликали швидку. Але дорогою в лікарню він почав чинити опір.

Угрожал сотрудникам, бегал, кого-то укусил. Такие больные поступают к нам ежедневно.

А це вже сталося в Черкасах. Агресивний чоловік вчинив бійку в квартирі, звідки надійшов виклик. Тоді разом із пацієнткою довелося ушпиталили й лікарку.

На бубусю з кулаками, і мене вдарив електрошокером.

У Житомирській області медика побили у власному кабінеті. На очах у медсестер і пацієнтів.

Він підійшов у мій бік, зняв маску і почав плюватися. Він хватає мене за халат, хватає за волосся, тягне через всі ці столи. Б'є об підлогу повторно головою. Медсестра дивом вискочила з кабінету, покликала на допомогу.

Запорізькі лікарі швидкої теж стали жертвами нападу агресивних пацієнтів. Поки потерпілому надавали допомогу, його друг почав трощити автомобіль швидкої.

Это хорошо, что я біла повернута спиной. Так бы удар пришелся на лицо. У меня вся голова была в стеклах, травморовано плечо и рама вылетела и ударила меня по голове.

А от у Черкаській області пацієнт напав на водія швидкої. Кермувальник отримав струс мозку і численні травми обличчя.

Потерпілий наніс мені удар в обличчя. Нічого вони йому не зробили. Він навіть не був арештований.

Про яку б область не йшлося жодного із нападників не покарали досі. У разі ж, якщо Парламент ухвалить закон про захист медпрацівників відповідальності не уникнути навіть за словесні погрози.

Костянтин Варшавський, юрист: