В понедельник, 29 марта, в Харькове мужчина на балконе одной из многоэтажек устроил стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал, а правонарушителя задержала правоохранители.

Как сообщается, инцидент произошел около 17:20 в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей. Тогда 30-летний мужчина на балконе по месту жительства сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. Позже нарушитель пояснил, что таким образом он решил развлечься.

Также в ведомстве отмечают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее мы писали о том, что в США произошла стрельба в трех спа-салонах, много жертв.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.