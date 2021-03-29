В Харькове мужчина с балкона открыл стрельбу [ Редактировать ]
В понедельник, 29 марта, в Харькове мужчина на балконе одной из многоэтажек устроил стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал, а правонарушителя задержала правоохранители.
Как сообщается, инцидент произошел около 17:20 в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей. Тогда 30-летний мужчина на балконе по месту жительства сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. Позже нарушитель пояснил, что таким образом он решил развлечься.
Также в ведомстве отмечают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Ранее мы писали о том, что в США произошла стрельба в трех спа-салонах, много жертв.
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