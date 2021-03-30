По факту аварии скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье" в Синельниковском районе Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство. В настоящее время принимаются меры для ликвидации последствий аварии.

По предварительной информации в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.

"По данному факту следственным Синельниковского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района, во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье".

Кроме того, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.

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