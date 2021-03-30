Доповідь головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака заслухають сьогодні у Верховній Раді. Він розповість про загострення на сході країни.

Загалом, має відбутися одразу три позачергових засідання. Розглянуть низку законопроєктів - зокрема, про надання фінансової допомоги малому бізнесу, який постраждав через карантинні обмеження. Депутати також планують дати оцінку протестам, які відбулися 20 березня на Банковій.

Засідання має розпочатися о 13 годині.