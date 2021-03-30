У Верховній Раді заслухають доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака [ Редактировать ]
Доповідь головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака заслухають сьогодні у Верховній Раді. Він розповість про загострення на сході країни.
Загалом, має відбутися одразу три позачергових засідання. Розглянуть низку законопроєктів - зокрема, про надання фінансової допомоги малому бізнесу, який постраждав через карантинні обмеження. Депутати також планують дати оцінку протестам, які відбулися 20 березня на Банковій.
Засідання має розпочатися о 13 годині.
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