В Черновцах выздоровела от COVID-19 100-летняя женщина, которая попала в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией. Об этом сообщила агентству новостей "АСС" старший врач 2-го этажа ковидного отделение городской больницы №1 Елена Крапивина.

В начале весны коронавирусом заболели члены семьи Марии Тихоновны. Две недели назад пришлось госпитализировать и 100-летнюю пациентку.

Она сначала лечилась дома начала. Когда стало хуже - отправили к нам... Две недели мы все переживали. Она поступила в состоянии средней тяжести, с 30-процентным поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью.

Врачи волновались, поскольку у пациентки были сопутствующие болезни, что в ее возрасте не удивительно. УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Примечательно, что Мария Тихоновна когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. По ее словам, она впервые попала в больницу в качестве пациентки.

Как сообщали "Подробности", новые штаммы коронавируса приводят к тому, что болезнь стремительно молодеет, и на больничную койку попадает все больше детей. Медики отмечают, что третья волна коронавируса постепенно идет с запада страны на центральные и восточные регионы. В ближайшие недели ожидается пик эпидемии.