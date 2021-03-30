100-летняя украинка выздоровела от коронавируса в Черновцах [ Редактировать ]
Источник: "АСС"
В Черновцах выздоровела от COVID-19 100-летняя женщина, которая попала в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией. Об этом сообщила агентству новостей "АСС" старший врач 2-го этажа ковидного отделение городской больницы №1 Елена Крапивина.
В начале весны коронавирусом заболели члены семьи Марии Тихоновны. Две недели назад пришлось госпитализировать и 100-летнюю пациентку.
Она сначала лечилась дома начала. Когда стало хуже - отправили к нам... Две недели мы все переживали. Она поступила в состоянии средней тяжести, с 30-процентным поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью.
Врачи волновались, поскольку у пациентки были сопутствующие болезни, что в ее возрасте не удивительно. УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Примечательно, что Мария Тихоновна когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. По ее словам, она впервые попала в больницу в качестве пациентки.
Как сообщали "Подробности", новые штаммы коронавируса приводят к тому, что болезнь стремительно молодеет, и на больничную койку попадает все больше детей. Медики отмечают, что третья волна коронавируса постепенно идет с запада страны на центральные и восточные регионы. В ближайшие недели ожидается пик эпидемии.
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