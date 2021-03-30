ОПЗЖ не будет принимать участие в сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады. Оппозиционеры требуют принять законы, которые защитят людей – это, прежде всего, снижение тарифов, поддержка людей и бизнеса, увеличение финансирования на медицину. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что в то время, когда страна и люди ждут помощи, парламент собирается по абсолютно пустяковым вопросам.

"Каждый день новая область Украины входит в красную зону, количество заболевших растет. Люди и бизнес ждут от правительства и парламента помощи. Именно поэтому фракция ОП-ЗЖ поддержала проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы ставили подписи для созыва внеочередного заседания, чтобы рассмотреть на нем снижение тарифов. Вместо этого парламент по требованию Офиса президента разбирается, кто разрисовал стены, и решает, какую госсобственность продавать в пандемию", – сказал народный депутат.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал, что парламент продолжает жить в параллельной реальности, в отрыве от страны.

"Недопустимо загонять людей по домам на локдаун и в это время собирать парламент с пустой повесткой дня. И даже выделение мизерных 8 тысяч гривен помощи хотят переложить на местные бюджеты, у которых и так нет денег. Хватит издеваться над людьми. Мы будем добиваться пересмотра бюджета, выделения средств на помощь медицине, людям, предприятиям, выдачи льготных кредитов и т.д. Над этими вопросами, а не хотелками Офиса президента, наша фракция готова работать", – резюмировал Юрий Бойко.