В борьбе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" власть продолжает репрессии и фабрикацию уголовных дел [ Редактировать ]
30 марта представители СБУ и ОГП провели 20 обысков у членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и активистов общественного движения "Украинский выбор - Право народа" в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и городе Киеве.
Под предлогом конспирологических домыслов, с целью отбелить свою противоправную деятельность и дискредитировать партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", силовые структуры прибегли к незаконному уголовному преследованию и обвинениям членов "Украинского выбора" в совершении особо тяжких преступлений.
Правоохранители под видом расследования, как во времена Сталина и Берии, проводили обыски, запугивая активистов, осуществляя физический и моральный террор.
Данные следственные действия, как и обыски, проведенные 25 марта в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", где, как хорошо было известно правоохранителям, находятся приемные народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы, являются незаконными и носят заказной характер.
Власть продолжает системное и беспрецедентное давление на оппозицию - единственную на сегодняшний день политическую силу, которая отстаивает интересы украинских граждан, в том числе жителей Юго-Востока Украины, проповедует идеологию восстановления демократических стандартов и ценностей, выступает за сохранение территориальной целостности и "сшивание" страны.
Действия представителей правоохранительных органов носят незаконный характер, в их основе ‒ огульность и надуманность обвинений в адрес "Украинской выбора" и его руководства со стороны Службы безопасности Украины.
Обнародование партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявлений и документов, которые свидетельствуют о том, что деятельность общественной организации "Украинский выбор" осуществляется исключительно в рамках правового поля, исходя из уставных положений, при неуклонном соблюдении Конституции и законов Украины, подтвердило: в действиях участников ОО "Украинский выбор" отсутствует как состав преступления, так и само событие преступления. А сегодняшние обыски являются не чем иным, как заведомо спланированным и преступным актом политической расправы.
В частности, СБУ и ОГП были прекрасно осведомлены о том, что с началом крымских событий часть обособленных подразделений организации в АРК потеряла связь с "Украинским выбором" и соответствующие меры реагирования были приняты руководящими органами организации.
Однако власть, растоптав нормы Основного Закона, проводит целенаправленную зачистку своих главных политических оппонентов: от введения неправомерных антиконституционных санкций и закрытия независимых телеканалов до обысков, фальсификаций так называемых доказательств и фабрикации уголовных производств.
Цель очередной волны политических репрессий команды Зеленского против партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" ‒ это узурпация власти и устранение оппонентов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: мы защитим нашу позицию в судах, мы не позволим попирать устои права и демократии, превращая Украину в полицейское государство.
Мы убеждены: в этом нас поддерживает и мировое демократическое сообщество, которое даст справедливую оценку антиконституционным действиям команды Зеленского и его ручных спецслужб.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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