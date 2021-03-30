Мораторий на приватизацию: какие госпредприятия окажутся в перечне [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла за основу законопроект №4020. Так, в Раде хотят определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.
"За" проголосовали 289 депутатов.
Итак, под запретом приватизации будут:
- акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция - 9 объектов;
- хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий - 74 объектов;
- перечень объектов культуры и спорта - 133 объекта;
- перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества - 102 объектов;
- перечень объектов лесного хозяйства - 341 объект.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский совместно с Национальным советом реформ обсудил концепцию реформы приватизации.
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