Министерство обороны Украины решило нарастить число военных группировок на территории Донецкой и Луганской областей, а также на крымском направлении для "прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы". Об этом во время доклада в Верховной Раде заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

С целью своевременного и адекватного реагирования ВС Украины предусмотрены мероприятия относительно поддержания готовности к выполнению задач по назначению определенного комплекта войск и резервов для прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы.

Хомчак добавил, что в связи с обострением ситуации на Донбассе принято решение "усилить группировки объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении - "на вероятных угрожающих направлениях действий противника" - за счет военных частей, которые находятся в разных степенях боевой готовности".

Наши вооруженные силы готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта, так и в случае (обострения) военно-политической и военно-стратегической обстановки на границе Украины.

Командующий ВСУ заявил, что Россия наращивает войска у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности страны.

В последнее время из разных регионов России под видом поддержания боевой готовности и общей подготовки к будущим совместным стратегическим учениям "Запад-2021" (российско-белорусские учения - ред.) вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск возле государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а именно, в Брянской, Воронежской областях и в Крыму.

По его словам, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и в Крыму находятся 28 батальонных тактических групп противника.

Украинское командование ожидает, что вскоре у украинской границы и в Крыму Россия соберет еще "до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи с государственной границей Украины создает угрозу военной безопасности государства".

Напомним, что 30 марта Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект, который упрощает мобилизацию и ужесточает ответственность для уклонистов.