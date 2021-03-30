Во вторник, 30 марта, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в ходе заседания Верховной Рады сказал о том, что Россия постоянно отслеживает общественно-политическую ситуацию в Украине и хочет воспользоваться любой удобной ситуацией.

Мы имеем достаточно информации для того, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы России в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протесты и акции.

"Я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией была разведка России, но я утверждаю, что Россия хочет воспользоваться любым медийным ходом, чтобы воспользоваться ею в свою пользу", - заявил Баканов.

Напомним,пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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