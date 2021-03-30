Верховна Рада проголосувала за податкову амністію [ Редактировать ]
В Україні може відбутися податкова амністія. Понад годину тому Верховна Рада у першому читанні ухвалила відповідний законопроєкт. Найпростішими словами: такий закон дасть можливість один раз чесно задекларувати своє майно, капітал та прибутки, уникнувши покарання, але потім, так само чесно, платити податки.
Такий крок сприяє детінізації економіки. У разі остаточного ухвалення, законом буде передбачено один рік із 1 липня цього року до 1 липня 2022 для фізичних осіб, аби ті задекларували активи. Декларування буде добровільним, одноразовим, але не безкоштовним: в законопроєкті запропоновані такі стягнення - 5% від накопичень в українських банках, 9% за іноземні рахунки та 2,5 відсотка за державні облігації, придбані з 1 січня цього року до 20 червня наступного.
Примітно, що готівкові кошти об'єктом декларування бути не можуть. Не менш цікава і передбачена в законі можливість подати декларацію знеособлено через нотаріуса.
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