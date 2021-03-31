Правительство КНР заявило, что готово предоставить помощь в виде вакцин от коронавируса 80 странам и трем международнім организациям. К тому же будут вакцинированы спортсмены, которые готовится приехать на летние Олимпийские игры-2021 в Японии.

Китай присоединился к инициативе COVAX и взял на себя обязательство предоставить первые 10 миллионов доз вакцины для потребностей развивающихся стран.

Мы также готовы сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в обеспечении вакцинами спортсменов, готовящихся к участию в Олимпийских играх.

Отмечается, что согласно статистике, в настоящее время 60% мирового запаса вакцин от COVID-19 приходится на богатые страны, в которых проживает около 16% населения мира.

Читайте также, руководство Японии призвало страны-участницы летних Олимпийских игр-2021 сократить состав делегаций своих высокопоставленных лиц из-за пандемии коронавируса. Токио просит каждое государство ограничить состав делегации максимум 12 членами для главы государства и 5 для министра кабинета.

Кроме того, оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение провести соревнования без участия зарубежных зрителей. глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр, каким бы тяжелым оно ни было.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.