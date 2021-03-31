Виробники вакцини від COVID-19 планують виготовити 2,5 мільярди доз [ Редактировать ]
"Біон-тек" спільно з "Pfizer" цьогоріч планує виготовити 2 з половиною мільярди доз вакцини проти COVID-19. Це на 25 відсотків більше, ніж очікували.
Така можливість виникла після запуску нового виробництва в німецькому місті Марбург. Це підприємство - одне з найбільших у світі, яке виготовляє препарат проти коронавірусу. Перші партії з Марбурга з'являться у другій половині квітня.
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