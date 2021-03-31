За сутки в столице зафиксировали 1100 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 162 291 инфицированных COVID-19. 105 605 человек (26 - за минувшие сутки), еще 3405 человек умерили (35 - за минувшие сутки). Всего медики госпитализировали 156 человек, у которых был найден коронавирус, а также 636 заболевших с подозрением на наличие инфекции.

Отмечается, что среди заболевших:

567 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

467 мужчин, возрастом от 19 до 85 лет;

57 детей - от 7 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (201 случай), Дарницком районе (187 человек) и Днепровском районе (169 пациентов).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 226 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине: заболели - 1 674 168 человека, выздоровели - 1 313 481 человек, летальных исходов - 32 825.

Кроме того, ученые из Национальной академии наук Украины заявили, что в ближайшую неделю заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. Данный показатель является основным во время исследований, так как именно благодаря ему можно прогнозировать эпидситуацию на длительный срок вперед.

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