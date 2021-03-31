Це рекордний показник за останні 20 років

За минулий рік на землі зникло понад 42 тисячі квадратних кілометрів лісу. Про це свідчать дані моніторингу університету штату Меріленд та американського Інституту світових ресурсів.

Це рекордний показник за останні 20 років. Найбільше втрат зазнали територія річки Амазонки в Бразилії, тропічні африканські країни та Південно-східна Азія.

Причиною здебільшого стали пожежі, як природні, так і вчинені навмисно. Науковці підкреслюють: ліси важливі для регулювання зміни клімати, адже допомагають очищувати повітря, балансуючи таким чином викиди вуглецю.