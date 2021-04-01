Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили ситуацію на Донбасі [ Редактировать ]
Про те, що Росія системно загострює ситуацію на лінії розмежування, йшлося і в розмові міністра закордонних справ України та Держсекретаря США. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен поговорили телефоном.
Під час розмови український дипломат приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.
Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, і запевнив - США і надалі непохитно підтримують Україну.
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