Вулкан-убийца "уничтожил" жилой дом в Гватемале (фото) [ Редактировать ]
На территории Гватемалы происходит извержение вулкана Пакая, поток лавы из которого достиг жилых дом и кофейных плантаций.
Столбы обильного пепла достигают 3 км над уровнем моря. Поток лавы достиг кофейных плантаций недалеко от деревни Эль Патросинио и поглотил дом.
Отмечается, что активность огненной горы в настоящее время продолжается на западном направлении, протяженностью 3 километра. Также сейсмические станции регистрируют постоянные толчки, связанные с подъемом магмы, а также непрерывную дегазацию кратера.
Читайте также, аэропорт Катании прекратил работу из-за извержения вулкана Этна. Агентство ANSA сообщает, что специалисты Национального института геофизики и вулканологии зафиксировали 17-е с начала 2021 года повышение вулканической активности.
Кроме того, на Камчатке извергся самый высокий вулкан Евразии. Лава может пройти ледник за счет высокой температуры и вырваться на свободу, уничтожая все на своем пути.
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