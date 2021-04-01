Активность огненной горы в настоящее время продолжается на западном направлении/ фото: Twitter

На территории Гватемалы происходит извержение вулкана Пакая, поток лавы из которого достиг жилых дом и кофейных плантаций.

Столбы обильного пепла достигают 3 км над уровнем моря. Поток лавы достиг кофейных плантаций недалеко от деревни Эль Патросинио и поглотил дом.

Отмечается, что активность огненной горы в настоящее время продолжается на западном направлении, протяженностью 3 километра. Также сейсмические станции регистрируют постоянные толчки, связанные с подъемом магмы, а также непрерывную дегазацию кратера.

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Кроме того, на Камчатке извергся самый высокий вулкан Евразии. Лава может пройти ледник за счет высокой температуры и вырваться на свободу, уничтожая все на своем пути.

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