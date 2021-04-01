Медичний скандал у Запоріжжі: лікарі вимагали гроші від інвалідів [ Редактировать ]
Скандал у Запоріжжі. Лікарі центру екстреної та швидкої меддопомоги, що підпорядковується міськраді, обкладали пацієнтів даниною. Гроші вимагали від інвалідів першої та другої груп за проведення нейрохірургічних операцій, платити за які не потрібно.
Розцінки від 25 тисяч гривень, до півмільйона. Розмір хабаря залежав від так званого пакета послуг, у який входили сама операція, окрема палата, оформлення необхідних документів. Аби легалізувати протизаконну діяльність, пацієнтів змушували писати заяви про нібито добровільні внески на розвиток комунальної лікарні.
Гроші ж отримували через посередника. Зрештою, правоохоронці затримали всіх причетних до схеми кажуть, що на гарячому.
Сергій Левченко, радник начальника СБУ в Запорізькій області:
Правоохоронці затримали посередника в медичній установі саме під час отримання обумовленої суми хабаря. Одного з лікарів-нейрохірургів правоохоронці затримали на робочому місці.
по теме
Французьку фармкомпанію визнали винною у вбивстві людей - ненавмисному. Які саме ліки спричинили смерті і яке покарання отримає виробник
Двоє українських підлітків постраждали в австрійському Граці. Невідомі напали на братів 15 і 17 років у підземному переході. Там хлопці домовилися зустрітися з чоловіком, який через сайт погодився купити в них одяг
Напав на лікаря сів на 5 років. У Верховній Раді вирішили радикально підійти до питання захисту медиків від агресивних пацієнтів. Адже поліція фіксує напади на працівників швидкої дедалі частіше
Убивство з багатьма невідомими. Активіста й ветерана Олександра Мандрича, відомого як "Ташкент", знайшли мертвим на Київщині
Мужчина совершал злодеяния в течении полутора лет