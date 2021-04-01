Скандал у Запоріжжі. Лікарі центру екстреної та швидкої меддопомоги, що підпорядковується міськраді, обкладали пацієнтів даниною. Гроші вимагали від інвалідів першої та другої груп за проведення нейрохірургічних операцій, платити за які не потрібно.

Розцінки від 25 тисяч гривень, до півмільйона. Розмір хабаря залежав від так званого пакета послуг, у який входили сама операція, окрема палата, оформлення необхідних документів. Аби легалізувати протизаконну діяльність, пацієнтів змушували писати заяви про нібито добровільні внески на розвиток комунальної лікарні.

Гроші ж отримували через посередника. Зрештою, правоохоронці затримали всіх причетних до схеми кажуть, що на гарячому.

Сергій Левченко, радник начальника СБУ в Запорізькій області: