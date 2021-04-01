Компанія Майкрософт постачатиме американським військовим окуляри доповненої реальності. За контрактом на суму 22 мільярди доларів протягом 10 років Майкрософт поставить армії 120 тисяч таких пристроїв. Після оголошення про укладання угоди, вартість акцій Майкрософт зросла на 3 відсотки.

Окуляри доповненої реальності - пристрій, який накладає на реальне зображення комп'ютерну графіку. Тож користувач отримує більше інформації. Ця технологія зараз є однією з найперспективніших на ринку.

Розробками у сфері доповненої реальності займаються такі велетні як Гугл та Apple. А дієві прототипи широко використовують у низці провідних університетів, наукових і медичних установ.