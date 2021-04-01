Министерство здравоохранения Украины заключило несколько контрактов на поставки 22 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. При этом, в ближайшие дни в страну ввезут 15 миллионов доз препарата. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время на территории Украины находится достаточно вакцин, чтобы провести полную иммунизацию большей части населения до конца года. Сейчас неизвестно, о каком количестве доз был составлен договор.

Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз. Это то, что уже подписано, часть проплачена. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим договор на еще 15 млн доз.

Отмечается, что остается загадкой, от какой именно фармацевтической корпорации-поставщице будет идти речь. Такая ситуация складывается в связи с условиями договоренностей.

Читайте также, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал о том, что Украина получила подтверждение о поставке дополнительного 1 млн доз вакцины от Pfizer/ BioNTech. Ляшко анонсировал, что в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз препарата от Pfizer.

Кроме того, в Украине вакцинируют 60% взрослого населения до конца года. Выполнение этого плана зависит от того, будет ли в Украине достаточное количество доз вакцин от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.