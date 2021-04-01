В четверг, 1 апреля, в Донецкой области, возле Шумов, сепаратисты обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов, один боец ВСУ получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Военного доставили в лечебное учреждение, врачи оказывают ему помощь. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

Всего с начала суток на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Неподалеку от Старогнатовки и Водяного, на Приазовье, сепаратисты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска, Луганского и Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.

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