Возле Шумов ранили бойца ВСУ [ Редактировать ]
В четверг, 1 апреля, в Донецкой области, возле Шумов, сепаратисты обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов, один боец ВСУ получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Военного доставили в лечебное учреждение, врачи оказывают ему помощь. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.
Всего с начала суток на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов.
Неподалеку от Старогнатовки и Водяного, на Приазовье, сепаратисты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска, Луганского и Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.
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