Біля Новотошківки противник бив з гранатометів [ Редактировать ]
Двох українських військових поранили російсько-окупаційні війська. З гранатомета ворог обстріляв околиці Новотошківки. Там один український оборонець отримав осколкове поранення.
Другий військовий був поранений неподалік Шумів. Там російські найманці теж вдарили з гранатомета.
У штабі кажуть його стан задовільний. Загалом минулої доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим тиші.
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