Війна на Донбасі: біля Шумів поранило українського військового [ Редактировать ]
13 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти застосували важкі міномети 120-го калібру та протитанковий ракетний комплекс. Двох українських військових поранили.
З гранатомета ворог обстріляв околиці Новотошківки. Там один український оборонець отримав осколкове поранення. Другий військовий був поранений неподалік Шумів.
Там російські найманці теж вдарили з гранатомета. У штабі кажуть стан бійців задовільний.
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