Работа транспорта в Киеве с 5 апреля: что нужно знать [ Редактировать ]
С 5 по 16 апреля в Киеве, в связи с введением локдауна, транспорт будет работать только по спецпропускам. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет, за проезд платить надо. При этом, необходимо иметь с собой спецпропуск и документ, удостоверяющий личность.
Кто может получить спецпропуск?
Такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города:
- медики,
- спасатели,
- работники социальной сферы,
- работники транспорта,
- работники сферы торговли,
- коммунальщики,
- военные.
По словам Кличко, всего таких пропусков будет примерно 400 тысяч.
Метро в Киеве будет работать по обычному графику, количество поездов не будут сокращать, это касается и наземного транспорта.
Ранее мы писали о том, что по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксирован новый рекорд по смертности. За сутки заболели 834 ребенка и 484 медработников.
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