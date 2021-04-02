С 5 по 16 апреля в Киеве, в связи с введением локдауна, транспорт будет работать только по спецпропускам. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет, за проезд платить надо. При этом, необходимо иметь с собой спецпропуск и документ, удостоверяющий личность.

Кто может получить спецпропуск?

Такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города:

медики,

спасатели,

работники социальной сферы,

работники транспорта,

работники сферы торговли,

коммунальщики,

военные.

По словам Кличко, всего таких пропусков будет примерно 400 тысяч.

Метро в Киеве будет работать по обычному графику, количество поездов не будут сокращать, это касается и наземного транспорта.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксирован новый рекорд по смертности. За сутки заболели 834 ребенка и 484 медработников.

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