В понедельник, 5 апреля, в Николаеве образовался транспортный коллапс. Это связано с новыми ограничениями, которые вступили в силу на этой неделе. Так, общественный транспорт ходит теперь только в час пик. Об этом сообщает местное издание "Корабелов.инфо".

Транспорт работает только с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Количество маршруток значительно сократилось. Коммунальный транспорт ходит в режиме выходного дня - его меньше, чем в будние дни.

Также взлетели цены на такси. Такая же ситуация наблюдается и в столице, Киеве.

Издание пишет, что маршрутные такси берут только пассажиров на сидячие места и только по пропускам, в связи с этим многие попросту не останавливаются на многих остановках. Многих маршрутных такси нет на маршрутах, например не вышли на линии маршруты №21 и 8.

Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. В Полтаве люди вышли на протесты из-за ограничений карнатина.

Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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