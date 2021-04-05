Поліція Києва вирушить на карантинні рейди [ Редактировать ]
Перевірки та штрафи на 34 тисячі гривень чекають столичні офіси у період локдауну. В управлінні Держпродспоживслужби Києва анонсували масштабні інспекції дотримання карантинних норм.
Працедавців штрафуватимуть за порушення протиепідемічних правил у закритих приміщеннях. Правоохоронці вже почали патрулювати вулиці.
Вони перевіряють наявність спеціальних перепусток та кількість пасажирів у громадському транспорті. У разі порушення - складають адмінпротокол.
Також, за допомогою гучномовця, поліціянти закликають громадян виконувати карантинні вимоги.
Поліція закликає дотримуватися заходів безпеки та режиму карантину. без нагальної потреби не виходьте на вулицю. уникайте скупчення людей. Одягайте захисні маски. Тримайте дистанцію у півтора метри.
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