В понедельник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский, который перебывает с визитом в Катаре, рассказал о результатах поездки. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Так, Украина и Катар подписали 13 важных документов, а также два коммерческих контракта.

По его словам, обе страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества.

В ходе визита в Катар Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Во время разговора стороны обсудили:

ключевые вопросы двусторонней повестки дня,

взаимодействие в рамках международных организаций,

актуальную международную и региональную проблематику.

Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара.

Также говорилось о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Зеленский выразил надежду, что катарские компании присоединятся к проектам "Большого строительства" уже в этом году.

Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов. В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

У президента также отметили, что со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани выразил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.

Также президент Украины провел переговоры с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Собеседники обозначили приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Катаром, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем украинско-катарских отношений, основанных на принципах доверия, взаимоуважения и партнерства.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским инициировал Белый дом. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.

Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки.

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