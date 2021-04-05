В Киеве и Черниговской области было принято решение перенести сроки проведения пробного Внешнего независимого оценивания в 2021 году на 24 апреля.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что там прекратилось движение транспорта в связи с ужесточением карантинных ограничений.

Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным проезд зарегистрированных участников, а также педагогов, привлеченных к проведению пробного ВНО, тестирование в Киеве и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля.

Отмечается, что в других областях, экзамены будут проведены точно в срок - 10 апреля. Все участники тестирования, невзирая на сроки его прохождения, смогут загрузить тестовые тетради и пройти тестирование дома. Также в личных кабинетах участников из "заблокированных" регионов появится раздел "бонусные тесты", в котором соберут другие билеты для ознакомления.

Читайте также, в 2021 году процедура проведения Внешнего независимого оценивания может пройти в измененном формате в связи с тем, что в настоящее время в стране не отступила эпидемии коронавирусной инфекции. Каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования для абитуриентов - пока неизвестно.

Кроме того, с 1 января 2025 года единственным языком прохождения внешнего независимого оценивания станет украинский. Большое значение имеет качество тестов самого ВНО, а также качество преподавания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.