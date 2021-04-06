Берлін засипало снігом [ Редактировать ]
Берлін присипало снігом. Та лежав він недовго, розтанув. Замело й північ Великої Британії. Хоча ще минулого тижня середньодобова температура сягала тут плюс 24 градуси.
Синоптики навіть назвали один із днів "найспекотнішим у березні" за останні пів століття. Та вже невдовзі на британців очікують заморозки. В країні оголосили попередження про ожеледицю на автошляхах.
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І це, попри те, що минулого тижня температура сягала плюс 24 градуси за Цельсієм!
Жителі відділених сіл Буковець та Верхній Ясенів ледь встигають розчищати дорогу - там намело більше як пів метра снігу
Швидкість вітру там сягає 10 метрів на секунду, а видимість до 40 метрів. Зараз у горах - третій рівень лавинонебезпеки. Тож туристам радять утриматись від походів
Туристам радять утриматись від походів у гори - через хуртовини зберігається третій рівень лавинонебезпеки
Уже во вторник, 6 апреля, в Украине снова похолодает