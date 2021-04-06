В країні оголосили попередження про ожеледицю на автошляхах

Берлін присипало снігом. Та лежав він недовго, розтанув. Замело й північ Великої Британії. Хоча ще минулого тижня середньодобова температура сягала тут плюс 24 градуси.

Синоптики навіть назвали один із днів "найспекотнішим у березні" за останні пів століття. Та вже невдовзі на британців очікують заморозки. В країні оголосили попередження про ожеледицю на автошляхах.