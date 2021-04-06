Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Даже в момент тяжелейшего обострения конфликта на Донбассе представители украинской власти не прекращают делать безответственные заявления. В эфире одного из телеканалов вице-премьер по реинтеграции временно неподконтрольных территорий Алексей Резников объявил, что Украина больше не приедет в Минск на переговоры. Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в ультимативной форме высказался за перенос заседаний ТКГ после прекращения пандемии и карантина в другую страну.

Совсем недавно Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина выбрала дипломатический путь урегулирования конфликта и возвращения временно неподконтрольных территорий. Очевидно, подчиненные с Президентом не согласны. Резников и ему подобные провокаторы делают все, чтобы сорвать переговорный процесс, до основания разрушив отношения с еще одним крупным соседом Украины - Беларусью.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает украинскую власть отказаться от заявлений, разрушающих переговорный процесс и уничтожающих отношение с соседями. Сегодня главная задача власти и всех ответственных политических сил – предотвратить эскалацию конфликта, восстановить устойчивое перемирие и снизить напряженность на линии разграничения.

Мы призываем Президента Украины очистить украинскую делегацию в ТКГ от безответственных политиканов. Своим радикализмом они сознательно блокируют путь к дипломатическому урегулированию конфликта и только плодят новые. Украинский народ ждет от власти мира, ответственной внешней политики и партнерских отношений с соседними странами, а не провокационных ультиматумов.