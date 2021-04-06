В больнице имени Мечникова, находящейся на территории Днепра, роженица умерла от коронавирусной инфекции через три недели после того как привела в мир новую жизнь.

Гендиректор медучреждения Сергей Рыженко болезнь успела поразить 90% тканей легких матери. Для того, чтобы спасти малыша было принято решение проводить роженице кесарево сечение. Медики боролись за жизнь женщины в реанимации.

Тяжело переносят беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы. Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень тяжело.

Отмечается, что в настоящее время в палатах больницы имени Мечникова в тяжелом состоянии из-за заболевания COVID-19 находятся еще шесть новоиспеченных матерей, у всех было диагностировано от 60% до 80% поражения легких.

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Кроме того, во Львовской области будут судить 62-летнего анестезиолога-реаниматолога, из-за халатности которого умерла роженица. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - до двух лет лишения свободы.

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