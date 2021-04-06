Днепровским районным управлением полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области зарегистрировано Уголовное судопроизводство номер 120210410300000129 от 25.03.2021 г. Речь идет о рейдерском захвате двух агропредприятий - ООО "Скорпион-Агро" и "Агро Максимус". Исполнители рейдерского захвата дали показания правоохранительным органам, и уже известно имя заказчика - Вадим Нестеренко, экс-нардеп и экс-заместителя губернатора Днепропетровской области.

25 марта 2021 года в Днепровское районное управление полиции поступило заявление Сергея Химанича о совершении против него уголовного правонарушения. Химанич является собственником и директором ООО "Скорпион-Агро", а также владельцем 52% уставного капитала ООО "Агро Максимус". Эти предприятия являются единым имущественным комплексом, стоимость которого оценивается в крупных размерах. Суть дела в том, что мошенники незаконным путем завладели персональными данными Сергея Химанича (ФИО, серия, номер паспорта, ИНН, дата рождения, адрес проживания и т.д.). Правоохранители выяснили, что неизвестная Химаничу гражданка Украины Наталья Сорока по предварительному сговору и по заказу экс-нардепа Вадима Нестеренко через частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа Светлану Кононенко, используя заведомо поддельные официальные документы, оформила акт приема-передачи 100% уставного капитала ООО "Скорпион-Агро» от Сергея Химанича Наталье Сороке. В результате рейдерского захвата Наталья Сорока стала собственником и директором ООО «Скорпион-Агро". Эти данные были незаконно внесены в Единый государственный реестр.

Таким образом, Наталья Сорока в интересах Вадима Нестеренко получила право совершать юридические действия от имени ООО "Скорпион-Агро", а также незаконным путем получила контроль над оперативной деятельностью и финансовыми операциями ООО "Агро Максимус".

Такие мошеннические действия рейдерской группы Вадима Нестеренко причинили потерпевшему - Сергею Химаничу материальный ущерб в крупном размере. Членам преступной группы, согласно ст. 190 УК грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет за "мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".

Напомним, Вадим Нестренко является также фигурантом еще ряда уголовных дел - по убийству 4 человек по время рейдерского захвата агропредприятия "Дар" и легализации (отмыванию) доходов в особо крупных размерах.

В частности, дочь погибшего фермера обвинила экс-нардепа Нестеренко в рейдерском захвате агрохозяйства "Дар" и гибели людей. Во время захвата при невыясненных обстоятельствах погибли сразу четыре человека - владелец предприятия и три члена его семьи.

Напомним, НАПК обвинило экс-нардепа и экс-заместителя губернатора Днепропетровской области Вадима Нестеренко в недостоверном декларировании доходов, что является основанием для признания его коррупционером. Нацагентство по предотвращению коррупции в 2019 году провело полную проверку декларации Вадима Нестеренко за 2017 год. Проверкой установлено, что Нестеренко предоставил недостоверные сведения о доходах. Это является признаком преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины.

Также следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую - сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко. Правоохранители начали расследование, в ходе которого могут открыться факты, которые относятся ст.209 УК Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Вишневской грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.